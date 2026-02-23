Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Kadıköy'de fırsat tepti

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlattığı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'yi 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.