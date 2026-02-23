Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Kadıköy'de fırsat tepti
23.02.2026 09:23
Son Güncelleme: 23.02.2026 22:12
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 90+5'te Asensio ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+11'de Allevinah ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-lacivertliler, 53 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın yenildiği haftada puan kaybı yaşayarak zirveye ortak olma şansını geri çevirdi.
Üst üste iki maçtır yenilmeyen Kasımpaşa ise 20 puanla 16. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Rizespor'u ağırlayacak.
Kasımpaşalı Kamil Ahmet ile Fenerbahçeli Levent Mercan'ın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 1-1 KASIMPAŞA
1' Maç başladı.
14' Fenerbahçe gole yaklaştı! Marco Asensio, orta alanda kaptığı topla rakip kaleye hareketlendi. İspanyol yıldız, sol taraftan ceza sahasına giren Musaba'yı gördü. Gelişine kaleyi düşünen Musaba'nın şutu üstten auta gitti.
15' Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı! Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Diabate, karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
59' Fenerbahçe tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın ceza sahasına ortasına hareketlenen Talisca'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
90+3' KIRMIZI KART! Kasımpaşa 10 kişi! Yiğit Efe Demir'e faulü sonrası ikinci sarı kartını gören Ben Ouanes, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
90+6' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Nene'nin yay üzerine yaptığı ortaya gelişine vuran Asensio, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.
90+11' GOL! Kasımpaşa eşitliği yakaladı! Allevinah, attığı golle konuk ekibe 1-1'lik beraberliği getirdi.
Fenerbahçeli Matteo Guendouzi ile Kasımpaşalı Ben Ouanes.
TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlattığı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kadroya alamadı.
Genç çalıştırıcı, Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.
40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'yi 11'de görevlendirdi.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
LEVENT MERCAN, 1 BUÇUK AY SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1 buçuk ay sonra ilk 11'e geri döndü.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.
Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Fenerbahçeli Levent Mercan.
MUSABA, 3 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.
Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.
Fenerbahçeli Anthony Musaba ve Kasımpaşalı Kamil Ahmet Çörekçi'nin ikili mücadelesi.
SANTRFORDA TALISCA TERCİHİ
Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.
Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.
YÖNETİMDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI
Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi.
Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.
Fenerbahçeli taraftarların açtığı koreografi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedyczak, Cenk Tosun.