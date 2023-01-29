Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Son 2 hafta son dakikalarda attığı gollerle kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, bu akşam güzel bir galibiyet alarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRME PEŞİNDE



Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.



Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



9 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.