Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. İşte, Fenerbahçe-Kasımaşa maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, 16 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.



Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİK OYUNCULARI



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.



DEV DERBİ ÖNCESİ SINIRDAKİ OYUNCULAR



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.