Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 24.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Jayden-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, Cengiz-Mert Hakan, Tadic ve Dzeko.
Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Sadıku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa
Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.
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