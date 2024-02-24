Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 24.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Jayden-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, Cengiz-Mert Hakan, Tadic ve Dzeko.



Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Sadıku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını orta hakem Cihan Aydın yönetecek.