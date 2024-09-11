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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Milli takımlarda yer alan futbolcular günü yenilenme idmanıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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