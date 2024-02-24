Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip oluyor.

Saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.



Fenerbahçe, iç sahada Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi.



Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.



EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİLER

Fenerbahçe'de Joshua King'in sakatlığı sürüyor. Son idmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci de kadroda yok.



Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred de kadroda yer almıyor.



Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.