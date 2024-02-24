Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip oluyor.
Saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Fenerbahçe, iç sahada Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi.
Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.
EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİLER
Fenerbahçe'de Joshua King'in sakatlığı sürüyor. Son idmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci de kadroda yok.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred de kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
3' Fenerbahçe'de Cengiz'in ortaya çevirdiği topu Kasımpaşa savunması karşıladı
12' Cengiz, Dzeko'nun kafayla indirdiği topu dışarıya attı
13' Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın şutu üsten auta çıktı
14' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Kasımpaşa'da Ben Ounaes'e çıktı
23' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cengiz'in ortasında Djiku'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti
42' Kasımpaşa'da Omeruo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu çizgiden çıkardı
45' Fenerbahçe Edin Dzeko ile golü buldu, yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası iptal kararı onaylandı ve devre arası düdüğü çaldı
45+1 İlk devre sona erdi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Jayden-Çağlar-Djiku-Ferdi, İsmail-Krunic, Cengiz-Mert Hakan, Tadic ve Dzeko.
Kasımpaşa: Ali Emre, Ben Ounaes, Yasin, Porozo, W. Neto, Sadıku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, M. Fall, Da Costa
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