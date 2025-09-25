Fenerbahçe kaybetti, tepkiler peş peşe geldi: "Yeni nesil saçmalığın zirvesi | Akıl işi değil!"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu.



Sarı-lacivertliler, Stadion Maksimir'de oynanan müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Ev sahibi eklibin gollerini 21 ve 50. dakikalarda Beljo ile 90+5. dakikada Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 25. dakikada Szymanski'den geldi.



Bu skorun ardından Avrupa Ligi'ne tatsız bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, takımının başında çıktığı 4. resmi maçta ilk yenilgisini aldı.



Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısında aldığı mağlubiyeti köşelerinde değerlendirdi.



İşte yazarların yorumları:



"YENİ NESİL SAÇMALIĞIN ZİRVESİ"



Gürcan Bilgiç/Sabah: "6 numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) oyuncu ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail'e ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka. Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın. Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük."



"RİSK ALDIĞINDA KAZANMAN LAZIM"



İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Öndeki 3 oyuncumuzdan özellikle de En Nesyri topa sahip olup arkadaşlarının hücuma destek vermesini sağlayamadı. Böyle olunca da gol bulma şansımız çok azaldı. 2. golü de yine çok basit bir şekilde yiyince takımın morali bozuldu ve oyun Dinamo'nun istediği şekilde devam etti. Biz topa sahip oluyor gibi gözüksek de yine üretemedik. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladık. Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco risk almayı seviyor bunu gösterdi. Ama şu bir gerçek ki bu oyunla risk aldığınız zaman kazanmanız lazım. Tedesco dün akşam kazanamadı. Umarım bundan sonraki maçlarda aldığı risklerin karşılığında kazanır."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçında kulübede yerini aldı.

"AKIL İŞİ DEĞİL"



Ömer Üründül/Sabah: "Tedesco'nun dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 kesinlikle akıl işi değil. Birbirleriyle hiç oynamamış 3 orta saha, üstelik sağ bek Semedo bu bölgede, yanında da ikinci ön libero olarak sahaya çıkan fizik kalitesi yetersiz kaliteli oyuncu Asensio. Yapısına uymayan sağ bekte Çağlar, sağ önde de ne yaptığı belli olmayan topla kavga eden Nene. Bu takımın futbol oynaması mümkün mü? Zaten ideal kadroyla da çıksan takımda sorunlar var. Hem oyun açısından hem fiziksel olarak. Takım gün geçtikçe kondisyon açısından iyiye gideceğine tam tersi oluyor. Örneğin; sezon başı fişek gibi gelen Brown sadece idare etmeye başladı. Kerem'de düşüş var, nerede Benfica'daki Kerem. Varlığı yokluğu belli olmayan En-Nesyri. Tedesco ilk yarıdaki sıkıntıyı görüyor, devrede oyuncu değiştirmiyor. Sonuçta son derece vasat bir rakip karşısında sahada hiçbir varlık gösterilemeden 2 farklı yenilgiyle dönüldü."



"BU TAKIM DENEME TAHTASI MI?"



Faik Çetiner/Fanatik: "Ey Tedesco bu takım deneme tahtası mı? Çağlar’dan sağ bek, Semedo’dan orta saha olur mu? Elinde Fred ve İsmail Yüksek yok mu? Yola bunlarla devam etmeyecek misin? Yat kalk rakip eski Zagreb değildi. Oyunun ilk bölümünde organize bir atak yapamıyorsun. Kerem’i, En Nesyri’yi hiç kullanamıyorsun. Sahada gezinen Szymanski müthiş bir gol atıyor, hem seni hem de kendini kurtarıyor. Brown tam felaket. Tek yaptığı korner kazandırmak. Seyrettiğim futbolu ile Nene’ye büyük paralar nasıl verilmiş anlamak mümkün değil. Sahadaki görüntü kötü devre arası hamle yapmıyorsun."

Fenerbahçeli futbolcular, Szymanski'nin golünü böyle kutladı.

"SAMANDIRA'YA BALTAYLA GİRERİM"



Emre Bol/Fotomaç: "Ön taraftan stoperlere kadar Szymanski dışında baskıya cevap verecek, adam kovalayacak, savunma yapacak kimse yoktu. Hal böyle olunca bütün orta saha mücadelelerini Hırvat takımı kazandı. Hele Mert Müldür varken sağ beke Çağlar'ı koymasını anlayamadım. Karşılaşmada zaman zaman 3'lüye geçmeyi düşünmüş olmalı diyerek anlamlandırmaya çalışıyorum. Kalibresi bu kadar düşük bir rakibe karşı çok hücumcuyla oynamana karşın doğru düzgün pozisyona bile giremedin. Birçokta pozisyon verdin. En- Nesyri öylesine ağır ve o kadar yanlış yerlerde duruyor ki… Böyle bir santrforla tehlikeli olmak neredeyse imkansız. UEFA Avrupa Liginde belkide tarihinin en zayıf takımları yarışıyor. Böyle bir gruptan Fenerbahçe'nin çıkamaması tarihi rezalet olur. Allah aşkına En- Nesyri'nin istatistiklerine bakın beni anlayacaksınız. Ne isabetli şutu, bırakın isabetliyi şutu bile yok. Bütün istatistikleri 0! Dinamo Zagrep'e 3 gol yiyip yenilmenin hesabını birileri vermeli. Yeni Başkan Sadettin Saran'ın yerinde olsam Samandıra'ya baltayla girerim. Zira bu kadronun böyle oynamaya hakkı yok."