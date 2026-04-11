Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında. Muhtemel 11

Süper Lig 'in en golcü deplasman takımı Fenerbahçe galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.

63 puanlı sarı-lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.



Kaptan Milan Skriniar ise sağlık heyetinin dinlenme tavsiyesine rağmen oynamak istediğini söyledi ve Kayseri'ye götürüldü.

29 hafta öncesi sadece 4 maç kazanabilen Kayserispor 23 puanla 16ncı sırada.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği maç saat 20'de başlayacak.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:

Ederson;

Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown;

Guendouzi, Kante, Fred;

Nene, Kerem, Talisca