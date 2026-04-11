Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı

11.04.2026 15:48

Son Güncelleme: 11.04.2026 22:05

Fenerbahçe'nin gol sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'İn 29. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler maçı 4-0 kazandı.

Süper Lig'in en golcü deplasman takımı Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor.
 

Sarı lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

 

Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçı Fenerbahçe 4-0 kazanarak puanını 66 yaptı. Fenerbahçe maç fazlasıyla puan farkını Galatasaray ile 1'e indirdi.

 

Sarı lacivetlilerde golleri Nene, Kante ve Talisca (2) kaydetti.

 

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.
 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

22:01
MAÇ SONA ERDİ: 4-0
Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
21:56
TALİSCA YENİDEN SAHNEDE
Fenerbahçe'de Talisca kendisinin iki takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0
21:31
FARK AÇILDI
Sarı lacivertliler 62. dakikada Nene'nin golüyle farkı açtı: 3-0
21:30
İKİNCİ GOL
Fenerbahçe 60. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.
21:16
İKİNCİ DEVRE DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
İlk 11'de başlayan Milan Skriniar ikinci yarıya çıkamadı. Yıldız oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü maça dahil oldu.
21:12
EDERSON'A YABANCI MADDE
Kayserispor tribünlerinden atılan yabancı madde Fenerbahçe'den Ederson'a isabet etti. Brezilyalı kalecinin tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Ederson, yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.
20:49
İLK GOL
Fenerbahçe 45+1'de Kante'nin golüyle 1-0 öne geçti.
20:41
GERGİN ANLAR
Guendouzi ve Ederson, Makarov'un kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Tedesco, pozisyon sonrası çok sinirlenen Guendouzi'yi sakinleştirdi. Yaşananların ardından Fred sarı kart gördü.
20:29
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Jayden Oosterwolde, Chalov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
19:58
MAÇ BAŞLADI
Kümede kalma savaşı veren Kayserispor ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe arasındaki maçta ilk düdük geldi.
19:36
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç önünde şöyle konuştu: "Bazen maçın nasıl gideceğini siz seçemiyorsunuz. Rakibin nasıl oynadığı da önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi gözlemlememiz gerekiyor. Kimse bize maçlarda hediye vermiyor, bu da zor bir maç olacak. Rakibimiz düşmemek için oynuyor, ellerinden geleni yapacaklar."
18:56
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.