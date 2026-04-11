Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı
11.04.2026 15:48
Son Güncelleme: 11.04.2026 22:05
Fenerbahçe'nin gol sevinci
Fenerbahçe, Süper Lig'İn 29. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler maçı 4-0 kazandı.
Süper Lig'in en golcü deplasman takımı Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor.
Sarı lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçı Fenerbahçe 4-0 kazanarak puanını 66 yaptı. Fenerbahçe maç fazlasıyla puan farkını Galatasaray ile 1'e indirdi.
Sarı lacivetlilerde golleri Nene, Kante ve Talisca (2) kaydetti.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Edson Alvarez kafilede yer almadı.
