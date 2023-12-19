NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler'de 4 eksik var. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında: Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, derbi öncesi liderliğini koruma peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome 'a konuk olacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, topladığı 40 puan ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra kart cezalısı Samet Akaydin forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Crespo ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında.

7 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 29 puanla 3. basamakta yer alıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11

Livakovic

Osayi-Serdar-Djiku-Ferdi

İsmail-Fred

İrfan Can-Szymanski-Tadic

Batshuayi

Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;