NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında: 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler'de 4 eksik var. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında: 11'ler belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, derbi öncesi liderliğini koruma peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome 'a konuk olacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, topladığı 40 puan ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra kart cezalısı Samet Akaydin forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Crespo ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında.

7 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 29 puanla 3. basamakta yer alıyor.

HAKEMLER

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Onur Özütoprak ile Hakan Yemişken eşlik edecek.

MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Ali Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;