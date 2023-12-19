Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında: 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, derbi öncesi liderliğini koruma peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.



Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, topladığı 40 puan ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR



Sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra kart cezalısı Samet Akaydin forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de Crespo ve İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında.



7 haftadır kaybetmeyen Kayserispor ise 29 puanla 3. basamakta yer alıyor.

HAKEMLER



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Onur Özütoprak ile Hakan Yemişken eşlik edecek.