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Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 32. haftasında yarın ’u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

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