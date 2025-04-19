Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.



Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.