Fenerbahçe, Kayserispor kamp kadrosunu açıkladı: 4 isim yok

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıkıyor.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-Lacivertli ekip mücadele öncesinde Edin Dzeko'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.

Boşnak forve kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan bir diğer isim Rodrigo Becao da Kayseri mücadelesinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Miha Zajc ve Ryan Kent'in de kadroda yer almadığı görüldü.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçının kamp kadrosu ise şöyle;

Livakovic, İrfan Can Değirmenci, Furkan, Osayi, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Batshuayi, Umut Nayir

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba akşamı 17.00'da başlayacak.

Mücadele beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.