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Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu haftaki konuğu Kayserispor olacak. Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 36. haftasında bu akşam Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

DERBİ ÖNCESİ SINIRDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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