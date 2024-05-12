Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Kayserispor maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
DERBİ ÖNCESİ SINIRDAKİ OYUNCULAR
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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