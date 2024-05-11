Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile ya tamam ya devam maçına çıkacak. Galatasaray'ın bu hafta puan alması ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe eğer Kayserispor'u yenerse şampiyonluk şansını son 2 haftada oynanacak olan maçlara taşıyacak. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Mücadele Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

