Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile ya tamam ya devam maçına çıkacak. Galatasaray'ın bu hafta puan alması ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe eğer Kayserispor'u yenerse şampiyonluk şansını son 2 haftada oynanacak olan maçlara taşıyacak. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Mücadele Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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