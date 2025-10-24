Fenerbahçe kazandı, Almanya'da gündem oldu: "Havayı titreten gürültü | Çiğneyemeyeceğinden fazlasını ısırmak istedi"

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 3. haftasında Fenerbahçe ile Stuttgart kozlarını paylaştı.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 3 puanla 25. basamakta yer aldı.



Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Stuttgart ise Feyenoord'u ağırlayacak.



Alman basını, sarı-lacivertlilerin Stuttgart'ı devirdiği maçı manşetine taşıdı. İşte öne çıkanlar:



"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ"



Kicker: "Kıl payı yenilgi! Stuttgart fırsatları değerlendiremedi, Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık skorla mağlup oldu."

Stuttgart takımı, Fenerbahçe maçı öncesi fotoğraf çektirdi

"İSTANBUL CEHENNEMİ"



t-online: "İstanbul Cehennemi"nde penaltı fırtınası: Stuttgart mağlup! İstanbul'daki maçta Stuttgart, güçlü rakibiyle mücadele etmekle kalmadı. Hakem de üç kez spot ışıklarını kendine çekti. Kehlet sadece ilk penaltı pozisyonunda değil, sonrasında yaşanan iki penaltı pozisyonunda da ilgi odağı oldu."



"BÜYÜK OLAY ÇIKTI"



Bild: "Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti! Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Stuttgart, Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez mağlup oldu. Son düdükten sonra büyük olay çıktı. Maç boyunca oluşan gergin atmosfer, bitiş düdüğüyle doruk noktasına ulaştı. İlk olarak Deniz Undav ile İsmail Yüksek arasındaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Son düdükle birlikte olayla büyüdü ve sert tartışmalar yaşandı. Stuttgart'tan Chabot, takım arkadaşları tarafından durduruldu."

Stuttgart'ta Chabot, güçlükle sakinleştirildi.

"HAVAYI BİLE TİTRETEN GÜRÜLTÜ"



ZVW: "Stuttgart, Fenerbahçe'ye karşı çiğneyebileceğinden fazlasını neden ısırdı? Bir futbol müsabakasından ziyade dayanıklılık testine benzeyen maçlar vardır. Fenerbahçe-Stuttgart karşılaşması da bunlardan biriydi. Stadyumda 45 bin kişi vardı. Havayı bile titreten bir gürültü ile alev alev yanan kazanın ortasında Avrupa sahnesinde rekabet etmekten daha fazlasını başarabileceğini göstermek isteyen Stuttgart takımı... Ancak sonuç, Avrupa Ligi'nde alınan 1-0'lık sıkışık bir yenilgiydi."



"SKORU BELİRLEYEN PENALTI"



Welt: "Stuttgart, Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi'ndeki üst üste 2. yenilgisini aldı. Angelo Stiller, skoru belirleyen penaltıya sebebiyet verdi. VAR müdahalesiyle birlikte iki penaltı iptal edildi."

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun Stuttgart ağlarına gönderdiği penaltı golü