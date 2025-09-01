Fenerbahçe kazandı, Mourinho topa tutuldu: "Adamın bir senesini yemiş!"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorgeles Nene ile 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 64. dakikada Goutas'tan geldi.



Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan sarı-lacivertliler milli araya moralli girerken, spor yazarlarından da dikkat çeken değerlendirmeler geldi.



İşte yazarların yorumları:



"HAKSIZLIĞA UĞRAYACAK OYUNCU DEĞİLİM"



Ömer Üründül/Sabah: "İrfan Can, 'ben haksızlığa uğrayacak oyuncu değilim' mesajını verdi. Oğuz, geçen maçlara göre daha olumluydu. Nene, bilekleri çabuk, kendine özgü yetenekleri olan bir sprinter. Ama pişmesi için daha çok zamana ihtiyaç var. Alvarez çok deneyimli bir ön liberodur. Fizik olarak hazır değil. O eksikliğini giderirse önemli bir oyuncu. Eğer kanatlar işler ve de takım iyi oynarsa En-Nesyri her zaman iyi bir golcüdür. Dün 1 tane çok net fırsatı kaçırdı ama 2 gol attı. İlk gol çok kaliteliydi. Yönetime ivedilikle tavsiyem; zor olduğunu biliyorum ama çok disiplinli ve çok iyi bir hocaya ihtiyaç var."

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başladı ve performansıyla taraftarlarından alkış aldı.

"MOURINHO NİYE YAPTIRMADI?"



İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Fenerbahçeli oyuncular, rakibi beklemeyip topun peşinde koşmadıkları için oynadıkları oyundan keyif aldılar. Bunu yaparken de kalelerinde hemen hemen hiç poziyon vermeden ilk yarıyı tamamladılar. Üzücü olan ise Jose Mourinho gibi bir dünya markasının inatla Fenerbahçe'yi genetiğine uymayan bir oyunla sahaya sürmesi oldu. Zeki Murat hocanın yaptığını Mourinho niye yaptırmadı? Acaba gerçekten kendini kovdurmaya mı çalıştı diye insanın aklarına soru işareti gelmiyor değil. İkinci yarıda skorun getirdiği rahatlık ve Benfica maçının yorgunluğuyla maçı bitirmeye çalışan bir Fenerbahçe izledik. Bu da son derece normaldi. Yeni transferlerden Nene, sürati ve hareketli oyunu ile göz doldururken, Alvarez'i birkaç maç daha seyretmek isterim. Ama onun da ayakları düzgün ve öne oynamaya çalışan biri olduğunu gördüm. Sonuçta milli araya kazaya uğramadan girdi."

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

"ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE LAZIM"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Yeniden yapılanma sürecindeki Gençlerbirliği özellikle ilk devrede zayıf bir futbol ortaya koydu ama Fenerbahçe’nin de geçmişe göre daha tutkulu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni sağ kanat ikilisi Oğuz-İrfan dünün en iyileriydi. Oğuz hem hızlı rakibi Metehan’ı etkisiz hale getirdi, hem de yaptığı bindirmelerle iki gole direkt tesir etti. Peki şu anda tüm Fenerbahçeliler’in aklındaki iki soruyla ilgili ipuçları taşıyor muydu bu maç? Sarı lacivertlilerin yeni teknik adamı kim olmalı? Ve kalan kısıtlı sürede kadroya hangi takviyeler yapılmalı? Roger Schmidt de İsmail Kartal da 4-2-3-1 (veya 4-1-4-1) oynatacaktır Fenerbahçe’yi. Ancak Schmidt’in istediği presli oyun, topu çabuk geri kazanma arzusu bu Fenerbahçe orta sahasıyla bence biraz zor. Eğer Schmidt’i alacaksanız, orta sahaya bir, hatta mümkünse iki takviye yapmalısınız. Her geçen gün gerileyen Fred ve durağan Talisca ile Schmidt futbolu oynanamaz. İlla Schmidt’i alacaksanız, orta saha transferi yapmanız şart."



"BÖYLE MAÇLARIN KOMUTANLARI OLUR"



Gürcan Bilgiç/Sabah: "Alvarez, Amrabat etkisini sildi. Hızlı ve öne oynamayı sıkça düşündü. Direkt paslar da denedi. Kimin topu nasıl istediğini anlayınca damga vurduğu maçlar da olacak. Böyle maçların "komutanları" da olur. İrfan Can Kahveci ile Talisca aldılar sorumluluğu. 60'tan sonra değişikliklere rağmen hareketlilik bitti. Gol atmayı düşünmekten çıkıp, skoru koruyup, maçı kazanmanın peşine düştüler. Fred, İrfan Can Kahveci veya Talisca; adım atacak halleri kalmamıştı çıkarken... Çarşamba günü Devler Ligi'ni kaybetmenin travmasına Ankara'nın sıcak ve nemli havası da eklenince, "üç puanı alalım, gidelim" düşüncesi kaçınılmaz oldu. Mlili maç arasında, yeni teknik adamın baskıdan topu çıkartırken veya önde baskı yaparken, doğru pozisyonlanmayı onarması gerekiyor. Topu rakibe vermeyi "taktik" olarak kabul eden bu grubu, yeniden coşkuyla buluşturmak gerekiyor. "Yine, yeniden" demeliler."

Anderson Talisca, Gençlerbirliği karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı ve son yarım saatlik dilimde yerini Szymanski'ye bıraktı.

"İRFAN CAN BÜYÜK ESTETİK KATTI"



Serkan Akcan/Fanatik: "Gençlerbirliği karşısındaki ilk yarım saatte İrfan Can Kahveci’nin iştahı yetenekleriyle buluşmak istedi, başardığında hücum setlerine büyük estetik kattı. Edson Alvarez ile Nene’nin ilk maçlarıydı. Meksikalı Alvarez fazlasıyla çalışkandı, fizik kalitesiyle fark yarattı. İlk yarıda merkezde Fred ile uyumluydu, stoperlerden aldığı topları doğru kullandı. Nene, ilk maçında gole ulaşmış olmasına rağmen hala zamana ihtiyacı olduğu izlenimi verdi. Hızlı düşünüyor ama daha çabuk karar vermeli, final paslarının zamanlamasını doğru yapmalı."



"İKİ KAZANIM VAR"



Fırat Aydınus/Hürriyet: "Fenerbahçe, ilk yarıyı rahat ve stressiz kapatırken, yeni transferler Alvarez ve Nene kısa sürede takıma adapte olacaklarını gösterdi. Ayrıca silkelenmiş, üzerindeki ölü toprağını atmış bir Fred izledik. İrfan Can da doğal olarak Mourinho sonrası daha özgür ve etkili görünüyordu. İkinci yarıda Fred’in oyundan çıkmasının ardından sarı lacivertliler orta sahada kopukluklar yaşamaya başladı. Bu fırsatı gören Gençlerbirliği daha cesur oynamaya başladı ve duran toptan golü buldu. Ancak devamını getirmek için gücü yetmedi. Sonuç olarak Fenerbahçe başkentte 3 puanı fazla zorlanmadan aldı ama asıl kazancı Fred, Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin performansları oldu."



"İRFAN CAN'IN 1 SENESİNİ YEMİŞ"



Ahmet Çakar/Sabah: "Fenerbahçe orta sahasında eksik olan, müdahale çabukluğu ve sertliği getirmiş. En-Nesyri yine gollerini attı. Özellikle ikinci golde Brown'un müthiş ortasını çok iyi tamamladı. İkinci devre, belki 3-0'ın rehaveti belki de Benfica maçının yorgunluğuyla tempo düştü, Fenerbahçe'nin oyun hakimiyeti azaldı. Gelelim İrfan Can Kahveci'ye…. Çakal Mourinho çocuğun bir senesini yemiş. Onun kadar topun ayağına yakıştığı bir başka oyuncu yok. Belki de Fenerbahçe'nin şansı bu kaotik dönemde G.Birliği ile oynaması oldu. Tartışmasız ligin en zayıf ekiplerinden biri ve maalesef düşmenin en büyük adaylarından da biri olarak görünüyor."