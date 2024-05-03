Fenerbahçe kazanırsa 5 yıl sonra adını Final Four'a yazdıracak

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'a kalmak için parkeye çıkıyor.
Sarı lacivertliler, 2-1 önde olduğu çeyrek final serisinin 4. maçında Monaco'yu konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Jasikevicius'un ekibi, Monaco'daki ilk maçı kazanıp ikinci maçı kaybettikten sonra serinin 3. maçında rakibini 89-78 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanması durumunda 5 yıl sonra adını Final Four'a yazdıracak.
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