Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu derken yıldız isim Dorgeles Nene sessiz sedasız bitiyor: 20 milyon euro!

FENERBAHÇE BİTİRİYOR Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu transferini beklemeye alan sarı-lacivertlilerde herkes milli futbolcudaki gelişmelere odaklanırken, sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre sarı-lacivertli ekip, oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme için anlaşmaya vardı.



Oyuncu cephesinin Fenerbahçe'ye imza atmak için çok istekli olduğu öğrenilirken, kulüpler arası pazarlıkta geçen rakamlara da yer verildi.

20 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin Salzburg ile yaptığı görüşmelerde 20 milyon euro değerinde pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.