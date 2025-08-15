Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu derken yıldız isim Dorgeles Nene sessiz sedasız bitiyor: 20 milyon euro!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi beklenirken, Dorgeles Nene sürprizi yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu transferini beklemeye alan sarı-lacivertlilerde herkes milli futbolcudaki gelişmelere odaklanırken, sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.
FENERBAHÇE BİTİRİYOR
Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.
ANLAŞMAYA VARILDI
Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre sarı-lacivertli ekip, oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme için anlaşmaya vardı.
Oyuncu cephesinin Fenerbahçe'ye imza atmak için çok istekli olduğu öğrenilirken, kulüpler arası pazarlıkta geçen rakamlara da yer verildi.
20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Salzburg ile yaptığı görüşmelerde 20 milyon euro değerinde pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.
Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.
