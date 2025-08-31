Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiriyor: Saati belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.



Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.



BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU



Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.



GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI



Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.



KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI



26 yaşındaki futbolcu, Geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



Benfica kariyerinde 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.