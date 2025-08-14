Fenerbahçe, Kerem için beklemeye almıştı: Asensio imzayı atıyor

Fenerbahçe'de Marco Asensio, yolunu Premier Lig'e çevirdi.



Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Asensio'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain ile temasa geçti.

BONSERVİS GELİRİNİ KULLANACAKLAR



Haberde Jacob Ramsey'i Newcastle'a gönderen Birmingham ekibinin elde ettiği bonservis gelirini Asensio transferinde kullanmak istediği yazıldı.



29 yaşındaki İspanyol futbolcunun ise Aston Villa ile 3 sezonluğuna prensipte anlaştığı bildirildi.

KEREM İÇİN BEKLETİLMİŞTİ



Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, Asensio transferini askıya almıştı.

