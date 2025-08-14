Fenerbahçe, Kerem için beklemeye almıştı: Asensio imzayı atıyor
Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi iptal olma aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'na yönelirken İspanyol futbolcu ise Aston Villa ile temasta.
Fenerbahçe'de Marco Asensio, yolunu Premier Lig'e çevirdi.
Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Asensio'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain ile temasa geçti.
BONSERVİS GELİRİNİ KULLANACAKLAR
Haberde Jacob Ramsey'i Newcastle'a gönderen Birmingham ekibinin elde ettiği bonservis gelirini Asensio transferinde kullanmak istediği yazıldı.
29 yaşındaki İspanyol futbolcunun ise Aston Villa ile 3 sezonluğuna prensipte anlaştığı bildirildi.
KEREM İÇİN BEKLETİLMİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, Asensio transferini askıya almıştı.
ANLAŞMA TAMAMLANDI
Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
Yıldız futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak.
HEDEF GÖZTEPE MAÇI
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Göztepe maçına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.
