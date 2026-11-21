Fenerbahçe, Kocaeli deplasmanında çok kritik 2 puan bıraktı
21.11.2026 16:21
Son Güncelleme: 21.11.2026 21:08
Kocaelispor forvetleri Fenerbahçe defansını ilk yarım saatte oldukça zorladı.
Kocaelispor karşısında öne geçmesine rağmen kalesini 2 gole kapatamayan Fenerbahçe, Greenwood'un uzatmadaki golüyle 1 puanı kurtarsa da zirveden 11 puan geriye düştü.
Emre Belözoğlu dönemine deplasmanda 4-0'lık Çorumspor galibiyeti ile giren Fenerbahçe, milli ara dönüşü Kocaeli deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlik ile zirveden 2 puan daha uzaklaştı.
12 maç sonunda 20 puanda kalan Fenerbahçe maç fazlası ile 5. sıraya çıktı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta ligde Erzurumspor'u ağırlayacak.
Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Kocaelispor ise puanını 20'ye yükseltti. Kocaelispor haftaya Çorum FK ile deplasmanda oynayacak.
Maçın gollerini ise Kocaelispor adına Berkan Kutlu (Dakika 70 penaltı) ve Maglica (Dakika 76) kaydetti.
Fenerbahçe ise Skriniar (Dakika 61) ve Mason Greenwood (Dakika 93) ile gol buldu.
Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, haftaya 19 puanla 6. sırada girdi.
Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Körfez ekibi, topladığı 19 puanla 7. sırada bulunuyor. Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak Eyüpspor'a konuk olduğu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Koxaeli'nde kendilerine ayrılan tribünü doldurup takımlarını destekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosunda değişiklik yapmadı.
Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı.
BELÖZOĞLU YİNE DEPLASMANDA
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta da deplasmanda sahaya çıktı.
Belözoğlu, göreve başladığı günden bu yana henüz taraftarının önünde maça çıkamazken, ilk iki sınavını üst üste deplasmanda verdi. Belözoğlu'nun 3. sınavı da deplasmanda olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde Shakthar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak.
Kocaelsspor taraftarları maça büyük ilgi gösterdi ve tribünleri tıklım tıklım doldurdu.
KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK VARDI
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.
İnan, Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alan ve o maçta sakatlık yaşayan Show'un yerine Tayfur Bingöl'e yer verirken savunmada Emir Ortakaya'nın yerine Maglica'ya, Aye'nin yerine de Sousa'ya şans verdi.
Kocaeli ekibi Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Baku, Sousa, Agyei 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız ve Aye yer aldı.