Emre Belözoğlu dönemine deplasmanda 4-0'lık Çorumspor galibiyeti ile giren Fenerbahçe , milli ara dönüşü Kocaeli deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlik ile zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

12 maç sonunda 20 puanda kalan Fenerbahçe maç fazlası ile 5. sıraya çıktı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta ligde Erzurumspor'u ağırlayacak.

Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Kocaelispor ise puanını 20'ye yükseltti. Kocaelispor haftaya Çorum FK ile deplasmanda oynayacak.

Maçın gollerini ise Kocaelispor adına Berkan Kutlu (Dakika 70 penaltı) ve Maglica (Dakika 76) kaydetti.

Fenerbahçe ise Skriniar (Dakika 61) ve Mason Greenwood (Dakika 93) ile gol buldu.