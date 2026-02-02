Fenerbahçe, Kocaeli'de kazandı fark yeniden 3'e indi
02.02.2026 16:04
Son Güncelleme: 02.02.2026 22:23
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. Sarı lacivertliler, 20. haftanın kapanışında Kocaelispor 2-0 yendi. İşte ayrıntıar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini Kocaeli deplasmanında sürdürdü.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı, Hakem Alper Akarsu yönetti. Mücadeleyi Asensio ve Nene'nin golleriyle sarı lacivertliler kazandı.
Fenerbahçe bu skorla puanını 46 yaptı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.
Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.
ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin golü sonrası sahaya atılan yabancı madde sonrası Guendouzi yerde kaldı. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından henüz takıma katılmayan Archie Brown ile Levent Mercan forma giyemedi. Ayrılığı gündemde olan ve sakatlığı bulunan Jhon Duran da kadroda yer almadı.
Maç sonucu: Kocaelispor 0 - Fenerbahçe 2
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
13' Fenerbahçe'de Alvarez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
40' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan sarı kart gördü
45' Fenerbahçe Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti
İKİNCİ DEVRE
56' Mert Müldür'e sarı kart çıktı
60' Fenerbahçe'de Alvarez, En Nesyri ve Musaba'nın yerine İsmail, Kerem ve Nene oyunda
75' Nene'nin golüyle fark 2'ye çıktı
90+4 Maç sona erdi
Kocaelispor-Fenerbahçe maçından bir kare
İLK 11'LER
Kocaelispor: Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En-Nesyri
Tedesco-Selçuk İnan