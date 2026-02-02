Fenerbahçe, Kocaeli'de kazandı fark yeniden 3'e indi

Fenerbahçe, Kocaeli'de kazandı fark yeniden 3'e indi
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. Sarı lacivertliler, 20. haftanın kapanışında Kocaelispor 2-0 yendi. İşte ayrıntıar...

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini Kocaeli deplasmanında sürdürdü. 

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı, Hakem Alper Akarsu yönetti. Mücadeleyi Asensio ve Nene'nin golleriyle sarı lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe bu skorla puanını 46 yaptı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.

Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.

ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. 

Fenerbahçe'nin golü sonrası sahaya atılan yabancı madde sonrası Guendouzi yerde kaldı. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç kırmızı kart gördü.

 

Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından henüz takıma katılmayan Archie Brown ile Levent Mercan forma giyemedi. Ayrılığı gündemde olan ve sakatlığı bulunan Jhon Duran da kadroda yer almadı.


Maç sonucu: Kocaelispor 0 - Fenerbahçe 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

13' Fenerbahçe'de Alvarez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

40' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan sarı kart gördü

45' Fenerbahçe Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti


İKİNCİ DEVRE

56' Mert Müldür'e sarı kart çıktı

60' Fenerbahçe'de Alvarez, En Nesyri ve Musaba'nın yerine İsmail, Kerem ve Nene oyunda

75' Nene'nin golüyle fark 2'ye çıktı

90+4 Maç sona erdi

İLK 11'LER

Kocaelispor: Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En-Nesyri

