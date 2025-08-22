Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı: Lizbon'a moralli gidiyor!

1' Maç başladı

5' Fenerbahçe, Çağlar'ın asisti sonrası kaptan Skriniar'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

22' Kocaelispor, Petkovic'in golüyle eşitliği yakaladı.

29' Talisca'nın frikiği üst direkten auta gitti.

34' Maçtaki ilk sarı kart Kocaelispor'da Can Keleş'e çıktı.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

45' Tayfur Bingöl, oyuna girdikten 35 saniye sonra sarı kart gördü.

51' Fenerbahçe, Archie Brown'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1

58' Mourinho'ya itirazlarından dolayı sarı kart çıktı.

66' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 3-1

67' Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Semedo'nun yerine Szymanski ve Mert Müldür oyunda.

76' Talisca kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Ancak bu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

84' Talisca ve Fred'in yerine İrfan Can Kahveci ve Amrabat oyunda.

90' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yerine Djiku oyunda.

90+5 Maç sona erdi.