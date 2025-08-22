Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı: Lizbon'a moralli gidiyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Kadıköy'de 3 puan 3 golle geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına çıktı.
Jose Mourinho'nun ekibi, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırladı.
Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Fenerbahçe maçı Skriniar, Brown ve Talisca'nın golleriyle 3-1 kazandı.
Fenerbahçe, çarşamba akşamı 0-0'ın rövanşında Avrupa Ligi play-off'un Lizbon'da Benfica'ya konuk olacak.
5935 GÜN SONRA SÜPER LİG'DE İLK GOL
Kocaelispor, 5935 (16 yıl 2 ay 4 hafta 2 gün) gün sonra Süper Lig'deki ilk golünü Kadıköy'de attı.
Geçen hafta Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan sarı lacivertliler, Uefa Şampiyonlar Ligi play-offturu ilk maçında Benfica'yla da 0-0 berabere kaldı.
MOURİNHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Benfica karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat, Kocaelispor müsabakasında yedekler arasında yer alırken kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde, kadroda yer almadı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
5' Fenerbahçe, Çağlar'ın asisti sonrası kaptan Skriniar'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
22' Kocaelispor, Petkovic'in golüyle eşitliği yakaladı.
29' Talisca'nın frikiği üst direkten auta gitti.
34' Maçtaki ilk sarı kart Kocaelispor'da Can Keleş'e çıktı.
45' İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
45' Tayfur Bingöl, oyuna girdikten 35 saniye sonra sarı kart gördü.
51' Fenerbahçe, Archie Brown'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1
58' Mourinho'ya itirazlarından dolayı sarı kart çıktı.
66' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 3-1
67' Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Semedo'nun yerine Szymanski ve Mert Müldür oyunda.
76' Talisca kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Ancak bu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
84' Talisca ve Fred'in yerine İrfan Can Kahveci ve Amrabat oyunda.
90' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yerine Djiku oyunda.
90+5 Maç sona erdi.
ALVAREZ TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.
Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Brown, Semedo, Fred, İsmail, Oğuz Aydın, Talisca, Duran, En-Nesyri.
Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic
