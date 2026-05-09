Fenerbahçe, Konya'da kazandı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kaptı
09.05.2026 18:56
Son Güncelleme: 09.05.2026 21:58
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u farklı yenerek Devler Ligi için ön eleme oynama hakkı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Archie Brown ile 13 ve 72. dakikalarda Fred kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 73'e yükselten Fenerbahçe, sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.
FENERBAHÇE'DE 1 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.
Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.
Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
PALUT'TAN 3 FARKLI TERCİH
Yeşil-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nagalo'nun yerine Andzouana ile sahaya çıktı.
Teknik direktör İlhan Palut, Berkan Kutlu ve Gonçalves'in yerine Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.
Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe karşısına Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka 11'i ile maça başladı.
Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.