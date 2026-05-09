Fenerbahçe, Konya'da kazandı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kaptı

09.05.2026 18:56

Son Güncelleme: 09.05.2026 21:58

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u farklı yenerek Devler Ligi için ön eleme oynama hakkı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Archie Brown ile 13 ve 72. dakikalarda Fred kaydetti.

 

Bu skorun ardından puanını 73'e yükselten Fenerbahçe, sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.

 

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

21:42
BU KEZ DE GOL İPTALİ
78. Dakika: Fenerbahçe'nin golü iptal. Konyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası önüne düşen topu filelerle buluşturan Talisca'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
21:39
PENALTI İPTAL EDİLDİ
75. Dakika: Konyaspor'un kazandığı penaltı iptal edildi. Ceza sahası içinde topla buluşan Jevtovic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.
21:36
FENERBAHÇE FARKI 3'E YÜKSELTTİ
71. Dakika: Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Organize gelişen atakta Musaba'nın pasıyla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün içeri çevirdiği topu Fred tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
IHA
21:20
FARK, 2'YE ÇIKTI
56. Dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortayı kafasıyla tamamlayan Archie Brown, sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
21:19
DİREKTEN TALISCA'YA İZİN YOK
55. Dakika: Talisca'nın şutu direkten dışarı. Fenerbahçe'nin atağında Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından şutunda top, üst direkten dışarı gitti.
21:12
FRED BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI
48. Dakika: Fenerbahçe tehlikesi. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Musaba'nın içeri çevirdiği topa Fred vuruşunu yaptı ancak kaleci Bahadır son anda çeldi.
IHA
21:09
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Hakem Atilla Karaoğlan, Konya'da ikinci devrenin ilk düdüğünü çaldı.
IHA
20:50
İLK DEVRE BİTTİ
Konya'da ilk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
IHA
20:47
KEREM'İN VOLESİNİ BAHADIR ÇIKARDI
45+1. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanattan arka direğe gönderilen topa Kerem'in gelişine volesini kaleci Bahadır kurtardı.
20:42
GOL İPTAL EDİLDİ
40. Dakika: Oosterwolde'nin golü ofsayta takıldı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Levent Mercan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Oosterwolde kafasıyla tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.
IHA
20:37
MUSABA ETKİLİ GELDİ
35. Dakika: Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta hızla ceza alanına giren Musaba'nın soluna çekerek yaptığı vuruş üstten auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:14
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
13. Dakika: Fenerbahçe öne geçti. Kerem'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Fred, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
IHA
20:06
TALISCA'NIN ŞUTU KALECİDE
5. Dakika: İlk atak Fenerbahçe'den. Konyaspor yarı alanına yerleşen sarı-lacivertlilerde ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca'nın şutu kalecide kaldı.
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.
Anadolu Ajansı
19:44
PALUT: "LİGİN ZİRVESİ ETKİLENECEK"
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Ligde son 2 karşılaşma. Birçok takım için inanılmaz kritik puanlar. Bu maç da ligin zirvesini etkileyecek. Bizim tarafımızdan bakınca, puansal manada en iyi konumda bitirmeye çalışacağız. Aklımızın bir yerinde kupa finali var. Moralli, zinde, kazanan takım olarak gitmek istiyoruz. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. En iyi mücadeleyi ortaya koymak isteyeceğiz. İç sahadaki son maçta taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız."
Anadolu Ajansı
19:12
GÖLE: "SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz. Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik."
Anadolu Ajansı
18:45
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka. Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Fred, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Talisca.
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'DE 1 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

 

Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.

 

Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.

 

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

 

PALUT'TAN 3 FARKLI TERCİH

 

Yeşil-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nagalo'nun yerine Andzouana ile sahaya çıktı.

 

Teknik direktör İlhan Palut, Berkan Kutlu ve Gonçalves'in yerine Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.

 

Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe karşısına Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka​​​​​​​ 11'i ile maça başladı.

 

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

