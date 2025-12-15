Fenerbahçe-Konyaspor: İlk 11'de sürpriz
15.12.2025 10:44
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı yeniden 3'e indirmeye çalışacak. Sarı lacivertliler 16. haftanın son maçında Konyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürmeye çalışacak. Son 2 maçında berabere kalan sarı-lacivertliler 16. haftada Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de 4 eksik var. Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarına gitti.
EDSON VE BROWN SINIRDA
Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Edson Alvarez.
NAMAĞLUP TEK TAKIM
Ligin tek namağlup takımı Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
KONYASPOR CEPHESİ
Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Samsunspor yenilgisi sonrası Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getiren yeşil-beyazlılar bu dönemde 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, İsmail, Oğuz, Kerem, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.