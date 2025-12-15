Fenerbahçe-Konyaspor: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürmeye çalışacak. Son 2 maçında berabere kalan sarı-lacivertliler 16. haftada Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 eksik var. Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarına gitti.

EDSON VE BROWN SINIRDA

Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.