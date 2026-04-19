Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya’ya hareket edecek.