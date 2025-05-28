Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Ne Zaman
Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 31.05.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı Ülker Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Maç
- Fenerbahçe