Fenerbahçe kritik virajda: Antalyaspor'a karşı tek eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.



Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.



Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.



Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.



TEK EKSİK DURAN



Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.



Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.