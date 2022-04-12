Fenerbahçe Kulübü, MHK'nin görevine devam etmesine tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) görevine devam etmesine tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 13:21

Fenerbahçe Kulübü, MHK'nin görevine devam etmesine tepki gösterdi

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internet sitesinden yaptığı açıklamayla MHK'ya tepki gösterdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verdiği hatırlatılarak, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulunun verdiği karara ve Türkiye Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl' diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

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