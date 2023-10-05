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Fenerbahçe Kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe Kulübü PFDK'ya sevk edildi

FF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübü internet sitesinde yayınlanan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle 'ya gönderdi.

Müşavirlik, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi de kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle disipline verdi.

Hukuk Müşavirliği, Tümosan Konyaspor Kulübünü de aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk etti.

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