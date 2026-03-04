Ramazan imsakiyesi banner
Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanında, ilk 11'ler

04.03.2026 19:36

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanına çıkıyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
 

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
 

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
 

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
 

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

TEDESCO YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.

 

5 EKSİK VAR
 

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

 

Gaziantep FK: Burak, Camara, Muakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Melih K., Maxim, Rodrigues

 

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif