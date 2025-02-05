Fenerbahçe kupada Erzurumspor'u farklı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta puanını 6'ya yükseltti.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Talisca'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda farka gitti.



Cenk Tosun, 55. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 78'de Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89'da da Youssef En-Nesyri'nin sayıları skoru belirledi.



İlk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi de 5-0'la geçerek B Grubu'nda puanını 6'ya yükseltirken çeyrek finale yükselmek için de avantaj yakaladı.



DJİKU, DİEGO CARLOS, YUSUF AKÇİÇEK MAÇI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçında stoper krizi yaşandı.



Müsabakaya Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku üçlüsüyle başlayan sarı-lacivertli takımda, daha sonradan maça kulübede başlayan Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek de oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın 52. dakikasında Alexander Djiku yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin değişiklik işaretiyle yeni transfer Diego Carlos 55. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu yalnızca 4 dakika sahada kaldı. 59. dakikada kendisini yere bırakan Carlos, müsabakaya devam edemedi.



Jose Mourinho, sakatlanan Diego Carlos'un yerine oyuna Yusuf Akçiçek'i aldı.



Genç futbolcu, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanırken oyuna devam etmek istedi. Ancak 75. dakikada Yusuf Akçiçek de kendisini yere bıraktı. Yapılan müdahalenin ardından bu futbolcunun da oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Yusuf'un yerine 75. dakikada Filip Kostic oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe'de 21 kişilik maç kadrosunda yer alan 5 stoperden üçü sakatlanırken, yalnızca Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar müsabakayı tamamlayabildi.



Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumları, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.



TADİC, FENERBAHÇE KARİYERİNDE İLK KEZ KADRODA YER ALMADI



Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, gribal enfeksiyon sebebiyle Erzurumspor FK karşısında kadroda yer almadı.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 57 resmi maçın 56'sında forma giyen Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında ise kadroda yer alıp oyuna dahil olmamıştı.



Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Dusan Tadic, 34 maçın 33'ünde süre alıp kupadaki Kasımpaşa müsabakasında oyuna girmemişti.



Erzurumspor FK maçında kadroya dahil edilmeyen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez maç kadrosunda yer almadı.



TALİSCA SİFTAH YAPTI



Erzurumspor FK karşısında 33. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.



Mert Hakan Yandaş'ın pasında savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağa sahip olan Brezilyalı oyuncu, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken gol sevincini de taraftarla ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.



Fenerbahçe'ye transferinin ardından ilk olarak hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Talisca, Karadeniz ekibi karşısında direğe takılırken, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.



Talisca, 61. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.



CENK TOSUN, KADIKÖY'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk golünü kaydetti.



Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



Golün ardından takım arkadaşlarının tebrik ettiği tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Anderson Talisca'yla klasikleşmiş gol sevincini de yapmayı unutmadı.



Cenk Tosun, 55. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.



EN-NESYRİ GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti.



Müsabakanın 81. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan En-Nesyri, skoru 4-0'a getirirken, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp maçın skorunu ilan etti.



Takımının son 11 resmi maçında 14. golünü kaydeden golcü futbolcu, toplamda ise bu sezonki 20. golünü attı.



Geçen hafta perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında skor üreten En-Nesyri, pazar günü Süper Lig'deki Çaykur Rizespor müsabakasında da galibiyeti getiren isim olmuştu. Erzurumspor FK karşısında da skor üreten Faslı forvet, 1 hafta içinde UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı,



CENGİZ ÜNDER BEKLENENİ VEREMEDİ



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Erzurumspor FK karşısında beklentilerin altında kaldı.



Bu sezon sarı-lacivertli formayla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Ünder, oyunda kaldığı sürede etkisiz bir görüntü sergiledi.