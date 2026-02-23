Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, iki eksik var. Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
23.02.2026 09:23
Fenerbahçe son lig maçında Trabzonspor'u 3-2 yenmişti
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.
23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.
İKİ EKSİK VAR
Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.