Fenerbahçe - Lille (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Devler Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille ile karşı karşıya geliyor.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak mücadele öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Maximin, Tadic, Dzeko
Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Lille'in santrasıyla başladı.
8' Mert Müldür, Jonathan David'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45' Mücadelede ilk yarının sonuna 1 dakikalık ilave süre eklendi.
45+1' Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
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