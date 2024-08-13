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Fenerbahçe - Lille (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk ediyor.

Fenerbahçe - Lille (Canlı anlatım)

, Devler Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille ile karşı karşıya geliyor.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak mücadele öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Lille'in santrasıyla başladı.

8' Mert Müldür, Jonathan David'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Mücadelede ilk yarının sonuna 1 dakikalık ilave süre eklendi.

45+1' Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

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