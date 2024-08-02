Fenerbahçe, Lille hazırlıklarını sürdürdü: En-Nesyri ilk kez sahada

Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri de takımla birlikte ilk çalışmalarını yaptı.

Sar-lacivertliler, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.