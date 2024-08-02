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Fenerbahçe, Lille hazırlıklarını sürdürdü: En-Nesyri ilk kez sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri, takımla birlikte ilk kez çalıştı.

Fenerbahçe, Lille hazırlıklarını sürdürdü: En-Nesyri ilk kez sahada

Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan , hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri de takımla birlikte ilk çalışmalarını yaptı.

Sar-lacivertliler, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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