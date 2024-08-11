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Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Devler Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 13 Ağustos Salı günü sahasında karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün Adana Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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