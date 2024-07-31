Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 4-3'lük ilk maçında rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, adını 3. eleme turuna yazdırdı. Futbolseverler de şimdi bu turdaki maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Lille maçı hakkında son bilgiler...



FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.



LUGANO MAÇINDAN NOTLAR



Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.



7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.



17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.



25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.



41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



51. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde gole yaklaştı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



59. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Saipi'nin sağından filelerle buluştu: 1-1.



72. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top, arka direkteki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta çıktı.



90. dakikada Dzeko, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Saipi, topu kornere çeldi.



90+3. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Tadic, arka direkte topu kafayla indirdi. Kale alanındaki Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 4-3 kazanan Fenerbahçe, rövanşta elde ettiği bu skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.