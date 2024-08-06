Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille ile deplasmanda karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Play-off turuna kalacak ekip Kadıköy'deki maçın ardından netlik kazanacak. İşte, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı tarihi...



ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oldu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi.



Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ikinci mücadele, 13 Ağustos Salı günü saat 20:00’da başlayacak.