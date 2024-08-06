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Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da yapılacak heyecan dolu rövanş maçınıın tarihi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Lille rövanş maçı ne zaman?

UEFA 3. Eleme Turu ilk maçında , Lille ile deplasmanda karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Play-off turuna kalacak ekip Kadıköy'deki maçın ardından netlik kazanacak. İşte, Fenerbahçe-Lille rövanş maçı tarihi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oldu. Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ikinci mücadele, 13 Ağustos Salı günü saat 20:00’da başlayacak.

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