Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu. 9 gözaltı

Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu yapıldı. Fenerbahçe 'nin kademeli olarak pazar gününden itibaren 2 bin 500 TL ile 55 bin TL arasındaki fiyatlarla kademeli olarak ve satın alma sınırı ile satışa çıkardığı biletlerin transfere de kapalı olduğu açıklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 41 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.