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Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu

02.11.2026 12:53

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu
Reuters

Fenerbahçe 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

AA
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Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

 

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.

 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

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