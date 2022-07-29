Fenerbahçe, Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinden Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı.



Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

LUAN PERES KİMDİR?



1994 yılında Sao Paulo’da dünyaya gelen Luan Peres, futbola Brezilya’nın Portuguesa takımında başladı. Ülkesinde Red Bull Brasil, Santa Cruz, Ponte Preta ve Fluminense formalarını giyen 1.90 boyundaki stoper, 2018’de 500 bin Euro karşılığında Club Brugge’e transfer oldu. Belçika temsilcisinde yalnızca 6 maça çıkan Luan Peres, ülkesine bu kez Santos forması ile dönüş yaptı.



Siyah-Beyazlılar'da geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Marsilya’nın radarına giren Brezilyalı stoper, çok geçmeden 4 milyon 500 bin Euro karşılığında Ligue 1’in yolunu tuttu.



Marsilya’da çıktığı 44 maçın 22’inde sol bek olarak görev yapan Luan Peres 3 asistlik performans sergiledi.