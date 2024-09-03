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Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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