Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı.



30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.