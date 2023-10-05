Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda maç tarihleri sorgulanıyor. Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ludogorets ile üçüncü hafta müsabakası yapacak. İşte, Fenerbahçe-Ludogorets maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu.



Organizasyonun üçüncü hafta maçındaki Fenerbahçe-PFC Ludogorets 1945 karşılaşması 26 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.



Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

