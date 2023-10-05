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Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında ikinci hafta maçları geride kalıyor. Futbolseverler şimdi ise 3. hafta maçlarına odaklandı. Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe de UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Ludogorets takımını konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda maç tarihleri sorgulanıyor. Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan , Ludogorets ile üçüncü hafta müsabakası yapacak. İşte, Fenerbahçe-Ludogorets maçı tarihi...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu.

Organizasyonun üçüncü hafta maçındaki Fenerbahçe-PFC Ludogorets 1945 karşılaşması 26 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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