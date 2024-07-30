Fenerbahçe - Lugano (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmadan 4-3 galip ayrılmıştı.
Bu mücadeleden çıkacak her türlü beraberlik ve Fenerbahçe galibiyetinde tur atlayan taraf Mourinho'nun öğrencileri olacak.
TUR ATLARSA RAKİP LİLLE
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski, Krunic, Tadic, Dzeko, Ferdi
Lugano: Salpi, Hajdari, El Wafi, Papadopoulos, Zanotti, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Valenzuela, Aliseda, Bottani
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Lugano'nun santrasıyla hareketlendi.
7' Lugano, Mahmoud'un golüyle 1-0 öne geçti.
31' Fenerbahçe'de sakatlanan Fred, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakika ilave süre eklendi.
45+2' Mücadelenin ilk yarısı Lugano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
46' Fenerbahçe'de Rade Krunic yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
57' Lugano'da Aliseda, Osayi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
59' GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun kafa golüyle skora yeniden denge getirdi!
70' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
83' Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı..
JOSE MOURINHO, KADIKÖY’DE İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy’de seyircisi önünde ilk resmi müsabakasına çıktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.
Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin başında ilk resmi müsabakasına ise deplasmanda oynanan Lugano maçıyla çıkmıştı.
MAXİMİN, İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, rövanşta Lugano müsabakasıyla birlikte ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Arabistan ekibi Al-Ahli’den 1 sezonluğu kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, ilk maçta darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna yer almamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe