Fenerbahçe - Lugano (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmadan 4-3 galip ayrılmıştı.

Bu mücadeleden çıkacak her türlü beraberlik ve Fenerbahçe galibiyetinde tur atlayan taraf Mourinho'nun öğrencileri olacak.

TUR ATLARSA RAKİP LİLLE

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski, Krunic, Tadic, Dzeko, Ferdi

Lugano: Salpi, Hajdari, El Wafi, Papadopoulos, Zanotti, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Valenzuela, Aliseda, Bottani

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetiyor.



CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Lugano'nun santrasıyla hareketlendi.

7' Lugano, Mahmoud'un golüyle 1-0 öne geçti.

31' Fenerbahçe'de sakatlanan Fred, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakika ilave süre eklendi.

45+2' Mücadelenin ilk yarısı Lugano'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

46' Fenerbahçe'de Rade Krunic yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

57' Lugano'da Aliseda, Osayi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59' GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun kafa golüyle skora yeniden denge getirdi!

70' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

83' Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı..