Fenerbahçe - Lyon (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
MAÇ SONUCU
90. DAKİKA
82. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
73. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİLİĞİ
59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
55. DAKİKA - GOL İPTAL
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
45+9. DAKİKA - KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ
45+6. DAKİKA - KIRMIZI KART
39. DAKİKA - İRFAN CAN GOLE İZİN VERMEDİ
32. DAKİKA - SARI KART
20. DAKİKA - ŞUT DIŞARDA
CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff umutlarını sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden sarı-lacivertlilerde hedef 3 puan.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Livakovic, Becao, Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Mert Müldür forma giyemeyecek.
Kostic, Bartuğ, Levent ve Oğuz UEFA listesinde yer almıyor.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar Söyüncü, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Mikautadze, Fofana
BOLU UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.
Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.
Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.
Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
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