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Fenerbahçe - Lyon (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Fenerbahçe - Lyon (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ve Lyon Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. 

90. DAKİKA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın ardından Osayi Samuel de cezalı duruma düştü.

82. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

73. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİLİĞİ

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin yerine Dzeko oyunda.

59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerin Alan Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

55. DAKİKA - GOL İPTAL

Fenerbahçe, En-Nesyri ile golü buldu ancak hakem Simone Sozza, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

45+9. DAKİKA - KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ

Hakemin VAR incelemesinin ardından Niakhate'ye verilen kırmızı kart iptal edildi ve oyuncu sarı kart gördü.

45+6. DAKİKA - KIRMIZI KART

Olimpik Lyon'da Niakhate, İrfan Can'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Fransız temsilcisi oyunun kalan bölümünde 10 kişi oynayacak.

39. DAKİKA - İRFAN CAN GOLE İZİN VERMEDİ

Lyon'da Tolisso'nun ceza sahası içinden çektiği şutu İrfan Can kurtardı.

32. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

20. DAKİKA - ŞUT DIŞARDA

Fenerbahçe'de Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

CANLI ANLATIM

Mücadele Lyon'un santrasıyla başladı.

, UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff umutlarını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden sarı-lacivertlilerde hedef 3 puan.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

'de sakatlıkları süren Livakovic, Becao, Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Mert Müldür forma giyemeyecek.

Kostic, Bartuğ, Levent ve Oğuz UEFA listesinde yer almıyor.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar Söyüncü,  Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Mikautadze, Fofana 

BOLU UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.

Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.

Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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