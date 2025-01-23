Fenerbahçe - Lyon (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin yerine Dzeko oyunda.

Fenerbahçe, En-Nesyri ile golü buldu ancak hakem Simone Sozza, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.

Hakemin VAR incelemesinin ardından Niakhate'ye verilen kırmızı kart iptal edildi ve oyuncu sarı kart gördü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff umutlarını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden sarı-lacivertlilerde hedef 3 puan.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Livakovic, Becao, Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Mert Müldür forma giyemeyecek.



Kostic, Bartuğ, Levent ve Oğuz UEFA listesinde yer almıyor.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar Söyüncü, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri



Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Mikautadze, Fofana

BOLU UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.



Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.



Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.



Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

