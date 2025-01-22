Fenerbahçe, Lyon maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın sahasında Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

YANGIN FACİASI İÇİN SAYGI DURUŞU



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık antrenman öncesinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın felaketi nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşundan sonra antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.



Öte yandan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.