Fenerbahçe - Lyon maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Lyon maçına Alman hakem atandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinde sarı lacivertliler Fransız ekibi Lyon ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Ligue 1 temsilcisiyle ilk maçına Kadıköy'de çıkacak.

MAçı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcıları Eduard Beitinger ve Eric Müller olacak. Dördüncü Hakem olarak Tobias Reichel görev yapacak.

VAR koltuğunda Christian Dingert, AVAR'da Pascal Müller oturacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Turun rövanşı ise Fransa'da, 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.