Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Son beş karşılaşmasında üç galibiyet, iki beraberlik elde eden Fenerbahçe'nin karşısında, son beş maçından iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle dönen Gaziantep yer alıyor. Gazintep'in 3 puanı alması sıralamadaki durumu etkileyebilir. Ancak Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı eritme peşinde. İşte, Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?



GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadele Gaziantep Stadyumu'nda 26 Nisan Cumartesi günü gerçeleşecek. Maç saat 19:00'da Bein Sports 1 kanalından canlı aktarılacak.



Fenerbahçe kamp kadrosunda; İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun yer aldı.



Sakatlıkları süren Maximin, Mert Müldür, Amrabat ve Mert Hakan kadroda yer almadı.