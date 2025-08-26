Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

"FENERBAHÇE İSTİYOR, BENFİCA BIRAKMIYOR"



Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem transferi hakkında konuşmuştu.



"Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i." ifadelerini kullanmıştı.



Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna, "İnşallah." yanıtını vermişti.

