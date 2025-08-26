Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi.
Portekiz basınından Record; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'in Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu kararını duyurdu.
Lage, Fenerbahçe maçında Schjelderup'u ilk 11'de oynatmayı, milli yıldızı ise yedekte başlatmayı planlıyor.
Aktürkoğlu, Kadıköy'deki maça ilk 11 başlamış ve taraftarın alkışlarıyla karşılanmıştı.
Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0'ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00'de Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak.
"FENERBAHÇE İSTİYOR, BENFİCA BIRAKMIYOR"
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem transferi hakkında konuşmuştu.
"Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i." ifadelerini kullanmıştı.
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Hamdi Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna, "İnşallah." yanıtını vermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Benfica
- Futbol